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الدنمارك تعلن إغلاق سفارتها في العراق 31 مايو

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رويترز - أوسلو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تعلن إغلاق سفارتها في العراق 31 مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان اليوم الثلاثاء، إن البلاد ستغلق سفارتها في العراق في 31 مايو.
وافتتحت الدنمارك بعثتها الدبلوماسية في بغداد رسميا في عام 2020 لدعم القيادة العسكرية الدنماركية والمساهمة في مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ومنذ ذلك الحين سحبت كوبنهاجن غالبية جنودها من العراق.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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