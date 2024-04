شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تعلن إغلاق سفارتها في العراق 31 مايو والان نبدء بالتفاصيل

إغلاق الأجواء العراقية الذي بدأ من يوم السبت الساعة 11:30 مساء إلى الساعة 05:30 فجرًا بالتوقيت المحلي في #العراق، قابل للتمديد.#اليوم



للمزيد: https://t.co/OILCmgZmTZ pic.twitter.com/cEuVoQGenD — صحيفة اليوم (@alyaum) April 14, 2024

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان اليوم الثلاثاء، إن البلاد ستغلق سفارتها في العراق في 31 مايو.وافتتحت الدنمارك بعثتها الدبلوماسية في بغداد رسميا في عام 2020 لدعم القيادة العسكرية الدنماركية والمساهمة في مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ومنذ ذلك الحين سحبت كوبنهاجن غالبية جنودها من العراق.