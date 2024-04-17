شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار النائبة سحر البزار لرئاسة أول مجلس للنساء البرلمانيات في تاريخ البنك الدولي وصندوق النقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار البنك الدولي وصندوق النقد النائبة سحر البزار، الوكيل الأول للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لرئاسة أول مجلس للنساء البرلمانيات في تاريخ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ تأسيسهما في عام 1944.

وقامت النائبة البزار بتشكيل المجلس التنفيذي الذي يضم ممثلين من كندا، تونجا، الهند، السنغال، كينيا، اليونان و اوروجواي و التي تمثلها نائبة رئيس الدولة.

‏‎وتتطلع البزار، ممثلة مصر في هذا المنصب القيادي، إلى دفع عجلة تمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك تعزيز السياسات الخاصة بالحماية الاجتماعية و الاقتصادية للمرأة.

‏‎يؤكد هذا الاختيار على دور المرأة المصرية في القيادة، مما يعكس جهود تمكين الدولة المصرية للمرأة في عهد الرئيس السيسي، الذي شهد تعزيزاً لدور المرأة في جميع المجالات، بما في ذلك المشاركة السياسية ويظهر ذلك جليًا في وصول تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلى 27%، مما يؤكد على الدور الفعال للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد.