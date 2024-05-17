جامعة بني سويف توقف معيدة بـ"طب" لتجاوزات بحق الطلاب والإدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إيقاف معيدة بقسم الباثولوجي بكلية الطب عن العمل لمدة 3 أشهر للتحقيق في تجاوزات على موقع "إكس" (تويتر) لا تتماشى مع العادات الجامعية.

وأوضح الدكتور منصور حسن أن المعيدة ستتلقى نصف أجرها خلال فترة الإيقاف، مشددًا على ضرورة تنفيذ القرار من قبل الجهات المختصة في الجامعة. وأضاف أن المعيدة أساءت إلى طلاب الجامعة الأهلية ووصفتهم بـ"العيال"، وانتقدت إدارة الجامعة بمنشورات مهينة، مما أثار غضب الطلاب.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه التصرفات تعد مخالفة تأديبية وإخلالًا بالقوانين واللوائح الجامعية، وتتنافى مع الكرامة والسلوك المتوقع من أعضاء هيئة التدريس. وأضاف أن الحفاظ على كرامة الوظيفة هو مطلب أساسي يرتبط بسمعة الجامعة، التي تعتبر منارة للعلم والمعرفة والأخلاق.