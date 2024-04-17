بو صعب: تحديد جلسة للهيئة العامة الخميس 25 نيسان في المجلس النيابي

كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من عين التينة بعد انتهاء اجتماع هيئة مجلس النواب، انه “رئيس مجلس النواب نبيه بري اتخذ القرار بتحديد جلسة للهيئة العامة يوم الخميس في 25 نيسان في المجلس النيابي لمناقشة التمديد للمجالس البلدية وعلى ضوئها تمت المناقشة بين اعضاء هيئة المكتب على الامور التي تحتاج الى نقاش والقرار النهائي يعود للهيئة العامة، قائلاً: “اذا الحكومة تجري الانتخابات البلدية والاختيارية يمكنها البدء بالمناطق التي يمكن ان تجرى فيها الانتخابات الى ان تتبلور الامور في المناطق الاخرى، وكان هناك وجهات نظر مختلفة ولكن القرار يعود للهيئة العامة والرئيس بري حدد الجلسة يوم 25 الشهر الجاري لمناقشة هذه المواضيع”.

ورداً على سؤال، اجاب بو صعب: “اتحدث الان باسمي الشخصي، هناك كتل طبعا لديها وجهات نظر مختلفة ونحن كنواب لدينا وجهات نظر، وانا كان لدي وجهة نظر ان نبتدأ حيث نستطيع اجراء الانتخابات النيابية وهناك وجهة نظر ثانية اننا في حالة حرب والعدو الاسرائيلي لا يوفر مناطق لا في الجنوب ولا في البقاع وهذا ما يخلق اشكالية في مكان ما، فالبلديات التي تجرى الانتخابات فيها بعد 4 او 5 اشهر كم تكون مدة ولايتها، ومن الضروري الحديث بكل صراحة بوضع البلد والتشنج وما نسمعه من طائفية ومذهبية، ولدينا مشكل كبير بانتخاب مجلس بلدي في بيروت بالوضع الراهن و”هيدا بدنا ما نستخف فيه” وهذا لا يعني انه لا يجب اجراء انتخابات بلدية ولكن يجب ايجاد العلاج وهذا يحدث بالتفاهم والتوافق السياسي لانه من “الضروري مراعاة وضع بلدية بيروت”.