"النشرة": قصف اسرائيلي استهدف اطراف علما الشعب والضهيرة ويارين والناقورة

افاد مراسل"النشرة"، في الجنوب، بأن "قصف مدفعي وفوسفوري اسرائيلي استهدف اطراف علما الشعب والضهيرة"، كما شنّ الطيران الاسرائيلي "غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة عيتا الشعب، وغارتين استهدفتا اطراف يارين والناقورة". كما اشار الى "دبابة ميركافا استهدفت أحد المنازل بشكل مباشر في الضهيرة التحتا قرب الساحة".

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