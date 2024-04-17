حبس المتهم بقتل شقيقه ونجله وإصابة آخر في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

قررت النياية العامة بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، حبس المتهم بقتل شقيقه ونجله وإصابة آخر، بقرية إبيار التابعة لمركز كفر الزيات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بمقتل شخصين وإصابة آخر، بإصابات خطيرة على يد آخر بقرية إبيار.

وتبين من التحريات، نشوب مشادة كلامية بين المتهم ويدعى "محمود. ا" 40 عامًا، وشقيقه الأكبر "مصطفى" 73 عامًا، وعندما تدخل أبناء الأخير للتهدئة، قام المتهم بالتعدي عليهم جميعًا بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتل شقيقه وابن شقيقه، وإصابة ابن شقيقه الآخر، بإصابات خطيرة، بعد مشادة كلامية.