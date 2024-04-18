اشارت معلومات قناة "الجديد" الى ان البطريرك الماروني بشارة الراعي أشاد برئيس تيار المردة سليمان فرنجية أمام الخماسية وأكد عدم اعتراضه على ترشيحه لأنه مسيحي وابن بيت سياسي عريق. واشارت مصادر سياسية لـ"الجديد" الى ان الخماسية والمساعي النيابية والاستحقاق الرئاسي تجمّدوا حالياً بانتظار مصير غزة ووقف الحرب.

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الجديد: الراعي أشاد بفرنجية أمام الخماسية وأكد عدم اعتراضه على ترشيحه لأنه مسيحي وابن بيت سياسي عريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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