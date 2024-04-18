اخبار العالم

137 قتيلًا بسبب الأمطار في باكستان وأفغانستان

0 نشر
د ب أ- إسلام آباد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 137 قتيلًا بسبب الأمطار في باكستان وأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف في أفغانستان وباكستان إلى ما لا يقل عن 137 شخصا خلال الأيام الماضية.
ومن المتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في بعض المناطق.

إعلان الطوارئ

وقالت هيئة السيطرة على الكوارث إن ما لا يقل عن 67 شخصا في باكستان لقوا حتفهم في ظل هطول أمطار غزيرة بشكل غير عادي، وتم إعلان حالة الطوارئ في مدينة كراتشي بجنوب البلاد.
وفي أفغانستان، قالت هيئة إدارة الكوارث الوطنية إن نحو 70 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 56 آخرون بسبب هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات في أنحاء البلاد، كما تضرر 2627 منزلًا.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا