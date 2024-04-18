شكرا لقرائتكم خبر عن 137 قتيلًا بسبب الأمطار في باكستان وأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

إعلان الطوارئ

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف في أفغانستان وباكستان إلى ما لا يقل عن 137 شخصا خلال الأيام الماضية.ومن المتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في بعض المناطق.وقالت هيئة السيطرة على الكوارث إن ما لا يقل عن 67 شخصا في باكستان لقوا حتفهم في ظل هطول أمطار غزيرة بشكل غير عادي، وتم إعلان حالة الطوارئ في مدينة كراتشي بجنوب البلاد.وفي أفغانستان، قالت هيئة إدارة الكوارث الوطنية إن نحو 70 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 56 آخرون بسبب هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات في أنحاء البلاد، كما تضرر 2627 منزلًا.