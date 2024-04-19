مقتل شخص شمال العراق بهجوم نفذته مسيرة تركية

ياسر رشاد - القاهرة - قُتل شخص في شمال العراق بهجوم نفذته طائرة مسيرة ونُسب للجيش التركي، حسب ما أفاد، الجمعة، مسؤول محلي في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، حيث ينفذ الجيش التركي عمليات ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

يعلن الجيش التركي بشكل متكرر عن تنفيذ عمليات عسكرية جوية وبرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق، لا سيما في إقليم كردستان وفي منطقة سنجار.

وقال إحسان جلبي قائمقام سيدكان، وهي منطقة جبلية في إقليم كردستان قريبة من الحدود مع إيران وتركيا، لوكالة فرانس برس إن "الهجوم وقع مساء الخميس، لكن عُثر على جثة الضحية صباح اليوم الجمعة".

وتحدث عن "قصف بطائرة مسيرة تركية استهدف سيارة"، موضحاً أن "الجثة تعود لأحد سكان المنطقة وهو عضو في البشمركة"، وهي قوات كردية تابعة لإقليم كردستان.

في بداية أبريل، قُتل "مسؤول عسكري كبير" في حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بطائرة مسيرة تابعة للجيش التركي استهدفت سيارته في منطقة سنجار، بحسب جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية للعراق، الاثنين، فيما تجري مفاوضات بين بغداد وأنقرة حول عدة قضايا أمنية واقتصادية وبيئية حساسة.

وتعود آخر زيارة رسمية لأردوغان إلى العراق إلى مارس 2011 عندما كان رئيساً للحكومة.

وتصنف تركيا ودول غربية حزب العمال الكردستاني "إرهابياً".

وتقيم تركيا منذ 25 عاماً عشرات القواعد العسكرية في إقليم كردستان العراق في إطار نزاعها مع حزب العمال الذي لديه بدوره قواعد خلفية في المنطقة.

وردا على سؤال حول إمكان التعاون مع تركيا في ما يتعلق بحزب العمال الكردستاني، استبعد وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي في لقاء مع قناتي "العربية" و"الحدث" في مارس القيام "بعمليات مشتركة". ولكنه قال إن تركيا والعراق سيعملان على إنشاء "مركز تنسيق استخباري مشترك في المكان و الزمان الذي نريده".