شكرا لقرائتكم خبر عن وسط معارضة صينية.. اليابان تصرف الدفعة الخامسة من مياه محطة فوكوشيما النووية والان نبدء بالتفاصيل

النشاط الإشعاعي

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة المشغلة لمحطة الطاقة النووية فوكوشيما دايتشي، اليوم الجمعة، أنها بدأت تصريف دفعة خامسة من المياه المشعة المعالجة من المحطة إلى البحر وسط معارضة من الصين.وسوف تقوم شركة طوكيو الكتريك باور كمباني هولدنجز انكوربوريشن، بتصريف سبعة آلاف و800 طن من المياه حتى السابع من الشهر المقبل في أول عملية تصريف خلال العام المالي الجاري الذي بدأ مطلع هذا الشهر، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.وقبل تصريف المياه، تأكدت الشركة من أن مستويات النشاط الإشعاعي تتوافق مع المعايير التي حددتها من جانبها والحكومة.وتعتزم الشركة تصريف إجمالي نحو 54 ألفا و600 طن في سبع مناسبات العام المالي الجاري.ومن المتوقع الإبقاء على مستويات التريتيوم عند نحو 14 تريليون بيكريل، دون المستوى السنوي البالغ 22 تريليون بيكريل.ومنذ بدء العملية في 24آب/أغسطس العام الماضي ، تم تصريف نحو 31 ألفا و200 طن رغم المعارضة من الصين وروسيا وصيادين محليين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وقضايا صحية وتشويه سمعة المأكولات البحرية المحلية.