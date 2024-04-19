عرض أزياء للعلامة التجارية الجماعية "تلي شندويل"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - نظم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" والشريك التعليمي للعرض - الجامعة البريطانية في مصر - كلية الفن والتصميم، عرض أزياء للعلامة التجارية الجماعية "تلى شندويل".

واشتمل العرض على 24 قطعة مميزة، نفذها 14 مصمما ومصممة من الجامعة البريطانية في مصر و23 منتجة من مبدعات "مشروع التلي" اللاتى دربهن المجلس فى إطار المشروع تميزت القطع التي عرضت بتنوعها من حيث الشكل والتصميمات والألوان.

وذلك ضمن احتفالية ختام المشروع الرائد الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات – تمكين المرأة في المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية – العلامة الجماعية - قطاع حرفة التلى في سوهاج مصر" وبمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي.. تلّي شندويل).

وأقيم العرض بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة والعديد من الشخصيات العامة والمصممين والفنانين والإعلاميين والمؤثرين في مختلف المجالات.

وقام بإخراج العرض الدكتورة إيمان عفيفي خبيرة الاتيكيت وعروض الأزياء.