الدفاع التايوانية: رصد 21 طائرة عسكريّة صينيّة في محيط الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانيّة، "رصد 21 طائرة عسكريّة صينيّة في محيط الجزيرة، وذلك قبل شهر من تنصيب الرئيس المنتخب لاي تشينغ تي".

واوضحت الوزارة في بيان، إنّ "17 طائرة (من أصل 21) عبَرت الخطّ الأوسط"، مؤكدة أن "القوات المسلحة التايوانية تتابع هذه الأنشطة بفضل أنظمة مراقبة ونشرت وسائل مناسبة للرد بالشكل الملائم".

وتعتبر الصين الجزيرة ذات الحكم الذاتي جزءا لا يتجزأ من أراضيها متوعدة باستعادتها بالقوة إن لزم الأمر.

ويأتي تكثيف هذه الخروقات الصينية في سياق إستراتيجية يطلق عليها الخبراء اسم "المنطقة الرمادية"، وهي إستراتيجية تقوم على أعمال ترهيب لا تصل إلى حد الأعمال الحربية.