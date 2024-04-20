بعض الوزراء طلبوا الاستقالة .. تفاصيل التعديل الوزاري الجديد

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل التعديل الوزاري الجديد لعام 2024 والتحركات في صفوف المحافظين الجدد.

وخلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أشار بكري إلى أن التعديل الوزاري الجديد لن يشمل بعض الوزراء الذين تم تعيينهم في آخر تعديل وزاري في أغسطس 2022، مؤكدًا أن هناك وزراء قد أثبتوا كفاءتهم وقد يتولون مناصب ووزارات أكثر أهمية.

بكري أوضح أن بعض وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية سيستمرون في مناصبهم، بينما سيتم تغيير البعض الآخر، وأشار إلى أن بعض الأعضاء في رتبة أقل في بعض الوزارات قد يتم ترقيتهم إلى مناصب وزارية.

وفيما يتعلق بتغيير الحكومة، كشف بكري أن التحليلات الحالية تشير إلى استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصب رئيس مجلس الوزراء، وأكد أن بعض الوزراء قد طلبوا الاستقالة من مناصبهم بسبب أسباب صحية.

وأضاف بكري أن هناك اسمين من مجلس النواب يتم التداول بشأن توليهما منصب وزير في وزارتين خدميتين، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد في هذا الصدد. وكشف أيضًا أن هناك وزيرًا شابًا يتردد حديثًا حول احتمالية تركه منصبه، ولكن كل المؤشرات تشير إلى استمراره في منصبه نظرًا لنجاحه في التعامل مع العديد من الأزمات وتحقيقه للنجاحات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وشدد بكري على ضرورة تكاتف الجميع خلف القيادة السياسية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق الأفضل وتجاوز الأزمة الاقتصادية خلال الفترة القادمة.