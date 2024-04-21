أكد محافظ بيروت مروان عبود، في حديث لـ"mtv" من نصف ماراتون قوى الأمن الداخلي الرابع عشر تحت شعار "نركض للإنسانية"، أن "بيروت عادت للفرح وشهدت نمواً بنسبة 7 في المئة وتحضيرات كبيرة جداً لصيف واعد إذا استقرّت الأوضاع في الجنوب".
ولفت عبود، الى أن "لا تنجرّوا خلف الشائعات ولا تختلفوا فيما بينكم وتضامنوا مع الدولة والأجهزة الأمنية في هذه الأيام الصعبة"، مشدداً على أننا "سنتخطى الأزمة الحالية فلبنان مرّ بظروف أصعب ولا يمكننا اجتياز هذه المرحلة إلا عبر التكاتف والتضامن".
كانت هذه تفاصيل خبر عبود من نصف ماراتون قوى الأمن الداخلي: التحضيرات كبيرة جداً لصيف واعد إذا استقرّت الأوضاع في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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