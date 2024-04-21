انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق لحظة انفجار عبوة ناسفة، زرعها فلسطينيون بعلم فلسطين، أثناء محاولة مستوطن إسرائيلي انتزاعه قرب المغير في رام الله.

كانت هذه تفاصيل خبر إنفجار عبوّة ناسفة بإسرائيلي خلال محاولته انتزاع علم فلسطين في رام الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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