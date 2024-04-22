كينيا تحظر الأكياس البلاستيكية للقمامة العضوية

ياسر رشاد - القاهرة - قررت كينيا فرض حظر على الأشخاص الذين يستخدمون الأكياس البلاستيكية لجمع النفايات العضوية، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة عالميًا في مكافحة التلوث البلاستيكي.

مكافحة التلوث البلاستيكي

ويأتي ذلك بعد سبع سنوات من حظر الدولة الواقعة في شرق أفريقيا للأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وتقول وكالة البيئة في البلاد إن أمام السكان والسلطات المحلية الآن ثلاثة أشهر للتحضير للتغييرات قبل أن يتم تنفيذها.

ولكن، وفقا للبيان الصادر، فقد صدرت لأول مرة في 8 أبريل.

يعد التلوث البلاستيكي قضية بيئية رئيسية، لكن البلدان منخفضة الدخل تتأثر أكثر من معظمها وفقا لتقرير حديث صادر عن الصندوق العالمي للطبيعة.

يتم إنتاج أكثر من 430 مليون طن سنويا ، يستخدم ثلثاها لصنع منتجات سرعان ما يتم التخلص منها مع الكثير من هذا ينتهي به الأمر إلى تلويث المحيط.

لكن شركة محلية ناشئة في مدينة مومباسا الساحلية الكينية تحول هذا التلوث البلاستيكي إلى شيء مفيد.

تقوم Twende Green Ecocycle بشراء النفايات البلاستيكية ، وجمع البلاستيك على الشواطئ ، وإعادة تدويره إلى أثاث مدرسي مستدام.

كما يقول المؤسس المشارك تشرشل موريوكي،"في مومباسا وحدها، يتم إطلاق أكثر من 80 طنا من النفايات كل يوم.

من هذا ، 20 في المائة من البلاستيك ، 5 في المائة فقط معاد تدويرها. لذلك لدينا 95 في المائة التي ينتهي بها المطاف في المحيط الجميل وينتهي بها الأمر إلى تلويث الحياة البحرية ".

شكل موريوكي مع لورانس كوسجي وزينب محمود وفرج رمضان المؤسسة الاجتماعية في يناير 2023 في محاولة لحل مشكلة النفايات البلاستيكية على الساحل في مومباسا وتعزيز التعليم المستدام.

بعد التجميع ، يتم تقطيع البلاستيك وغسله ، ثم خلطه مع نفايات عبوات التترا ، قبل ضغطه تحت حرارة عالية لصنع الألواح.

ثم يتم استخدامها لصنع مكاتب وكراسي مدرسية رخيصة نسبيا لا تتشقق مقارنة بالأثاث الخشبي التقليدي.

يقول كوسجي إنه استلهم من تجربته الخاصة في الجلوس على مكتب مكسور في المدرسة الابتدائية.

"أتذكر عندما كنت صغيرا ، جلست ذات مرة على مكتب مكسور ومكسور ، لذلك من المؤلم حقا أن نرى أن نفس المشكلة لا تزال موجودة اليوم."

يقول إن إعادة استخدام النفايات البلاستيكية في الأثاث المدرسي يجعل شيئا مفيدا يخدم غرضا في المجتمع.

ويقول: "نحن قادرون ليس فقط على الحفاظ على البيئة، ولكن أيضا على تعزيز التعليم المستدام داخل مقاطعة مومباسا".

في مدرسة Mvita الابتدائية في مومباسا ، يسعد الطلاب بتلقي مكاتبهم وكراسيهم البيئية الجديدة.

"باستخدام المكاتب الخشبية التقليدية ، يتعين على الطلاب المشاركة بثلاثة ، لذلك فهي ضيقة. ولكن مع هذه المكاتب البيئية ، يشعر كل طالب بالراحة "، كما يقول المعلم رونالد كاتانا.

تهدد المواد البلاستيكية البحرية الأنواع البحرية والسياحة الساحلية ، وتساهم في تغير المناخ.

عندما يدخل البلاستيك إلى المحيطات ، فإنه يتحلل إلى مواد بلاستيكية دقيقة تستهلكها الحيوانات البحرية.



