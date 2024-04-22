فايننشال تايمز: حزب الله لم يستخدم أسلحته الأكثر تطوراً

ياسر رشاد - القاهرة - "فايننشال تايمز" تتحدّث عن امتناع حزب الله عن استخدام الأسلحة الأكثر تطوراً في ترسانته حتى الآن، على الرغم من اختبار بعض قدراته، مؤكدةً أنّ محاولات "إسرائيل" إضعافه فشلت.

أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أنّ حزب الله "لم يستخدم الأسلحة الأكثر تطوراً في ترسانته بعدُ"، على الرغم من "اختبار قدرات جديدة له، الأسبوع الماضي".

ونقلت الصحيفة، عن محللين أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان "استخدمت مجموعةً جديدةً من التكتيكات ضدّ إسرائيل، في عدة عمليات، خلال الأسبوع الماضي".

وفي هذا الإطار، أشارت "فايننشال تايمز" إلى الهجوم المركّب، الذي نفّذه حزب الله، بالمسيّرات الانقضاضية والصواريخ الموجّهة، ضدّ مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة، الأربعاء الماضي، لافتةً إلى أنّه اخترق نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي الإسرائيلي.

وأدّت هذه العملية إلى مقتل نائب قائد سرية في الكتيبة "8103"، التابعة للواء "عتسيوني 6"، متأثراً بإصابته، بحسب ما أقرّ "جيش" الاحتلال، الأحد.

ونقلت "فايننشال تايمز"، عن "الجيش" الإسرائيلي، تأكيده أنّ هذا الهجوم "أكثر قوة، مقارنةً بالعمليات السابقة".

وعلى الرغم من أنّ "إسرائيل" تحاول إضعاف قدرات حزب الله، ولاسيما منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فإنّه لا يزال يحتفظ بقوته، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين وديبلوماسيين في الشرق الأوسط.

وفي السياق نفسه، أكدت أنّ حزب الله "شكّل، منذ فترة طويلة، تهديداً لإسرائيل أكبر كثيراً مما تشكله حركة حماس".

يُذكر أنّ موقع "Middle East Eye" البريطاني تحدّث سابقاً عن "ثورة في ترسانة حزب الله"، بحيث "تضاعفت قدرات الحزب العسكرية، براً وبحراً وجواً".

وفي ظل الحديث عن توجه "إسرائيل" وحزب الله اليوم إلى جولة ثالثة (بعد عامي 2000 و2006)، ذكّر الموقع بمعدل 100 صاروخ يومياً، والذي يمكن أن يطلقه حزب الله، وهو معدل يقترب من 120 صاروخاً التي كان يطلقها في عام 2006، ويتفوق على معدل إطلاق الصواريخ الحالي من قطاع غزة.

100 ألف مقاتل وجندي احتياط

وقدّر الموقع عديد القوة البشرية في حزب الله بما يصل إلى 100 ألف مقاتل وجندي احتياط، ووفقاً له يمتلك الحزب أكثر من 13 نوعاً من أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك أنظمة الصواريخ الموجهة والمحمولة على الكتف، والمدفعية المضادة للطائرات قصيرة المدى.