ملك الأردن يحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح

القاهرة - كتب محمد نسيم - بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم الأحد 21 أبريل 2024 ، التطورات الراهنة بالمنطقة، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .

جاء ذلك وفق بيان للديوان الملكي، إثر تلقى الملك عبد الله الثاني، اتصالا هاتفيا من سوناك، بحثا خلاله التطورات الراهنة في قطاع غزة.

وحذر الملك من "خطورة التصعيد في المنطقة، الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين".

وجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى "تكثيف الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع"، وفق البيان ذاته.

ونبه إلى "العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح".

وأكد ملك الأردن على "ضرورة حماية المدنيين في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

ولفت إلى "أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية وفق تكليفها الأممي".

المصدر : وكالات