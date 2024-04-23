بريطانيا: اتهام رجلين بالتجسس للصين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: اتهم الادعاء البريطاني العام، اليوم الإثنين، رجلين بالتجسس لصالح الصين بعد "تقديم معلومات مفيدة للعدو"، ومن المقرر أن يمثلا أمام محكمة وستمنستر يوم الجمعة.

وكان ألقي القبض على الرجلين في مارس من العام الماضي وتم إطلاق سراحهما بكفالة من الشرطة منذ ذلك الحين بينما استمر التحقيق.

وتم اتهام الباحث البرلماني السابق كريستوفر كاش، 29 عامًا، من ضاحية وايت تشابل، لندن، بموجب قانون الأسرار الرسمية بعد تحقيق في مكافحة الإرهاب.

كما تم اتهام كريستوفر بيري، 32 عامًا، من ويتني، أوكسفوردشاير، بموجب نفس القانون.

ويُزعم أنه في الفترة ما بين ديسمبر 2021 وفبراير 2023، حصل الرجلان على معلومات وسجلوها ونشروها "لغرض يضر بسلامة الدولة أو مصالحها" والتي يمكن أن تكون "مفيدة للعدو بشكل مباشر أو غير مباشر".

وعمل كاش في البرلمان لصالح مجموعة الأبحاث الصينية، وله علاقات مع كبار أعضاء البرلمان المحافظين، بما في ذلك أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية، ووزير الأمن الحالي، توم توجندهات.

جرائم تجسس

وقالت السيدة كيرنز: "فيما يتعلق بإعلان الادعاء الملكي بعد ظهر اليوم أنه سيتم توجيه تهم لرجلين بارتكاب جرائم تجسس نيابة عن الصين: بما أن هذه المسألة الآن أمام القضاء، فمن الضروري ألا أقول أنا أو أي شخص آخر أي شيء قد يمس المحاكمة الجنائية المتعلقة بمسألة تتعلق بالأمن القومي. لن أعلق أكثر."

تم القبض على الرجلين في مارس من العام الماضي وتم إطلاق سراحهما بكفالة من الشرطة منذ ذلك الحين بينما استمر التحقيق.

وقال القائد دومينيك مورفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة: "كان هذا تحقيقًا معقدًا للغاية في مزاعم خطيرة للغاية. لقد عملنا بشكل وثيق مع النيابة العامة مع تقدم تحقيقاتنا وأدى ذلك إلى توجيه الاتهام للرجلين اليوم".

واضاف: "نحن ندرك أن هناك درجة من الاهتمام العام والإعلامي بهذه القضية، لكننا نطلب من الآخرين الامتناع عن أي تعليق أو تكهنات أخرى، حتى تتمكن عملية العدالة الجنائية الآن من أخذ مجراها."

