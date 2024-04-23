زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربيّة تابعة لسلاح الجو شنّت خلال اللّيلة الماضية، غارةً على مبنى عسكري تابع لـ"حزب الله" في منطقة يارون بجنوب لبنان، وعلى أربعة بنى تحتيّة أخرى للحزب في هذه المنطقة".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "قبل وقت قصير أيضًا، شنّت قوّات الجيش هجومًا لإزالة تهديد في منطقة يارون. كما تمّ في وقت سابق من اليوم، تفعيل صفّارات الإنذار بسبب إطلاق قذائف صاروخيّة في منطقة المطلة، واتّضح بأنّ ذلك كان عن طريق الخطأ".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: شنّينا هجومًا لإزالة تهديد في يارون واستهدفنا بنى تحتية لـ"حزب الله" بالمنطقة أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.