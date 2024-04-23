الجيش الإسرائيلي: شنّينا هجومًا لإزالة تهديد في يارون واستهدفنا بنى تحتية لـ"حزب الله" بالمنطقة أمس

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربيّة تابعة لسلاح الجو شنّت خلال اللّيلة الماضية، غارةً على مبنى عسكري تابع لـ"​حزب الله​" في منطقة ​يارون​ بجنوب لبنان، وعلى أربعة بنى تحتيّة أخرى للحزب في هذه المنطقة".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "قبل وقت قصير أيضًا، شنّت قوّات الجيش هجومًا لإزالة تهديد في منطقة يارون. كما تمّ في وقت سابق من اليوم، تفعيل صفّارات الإنذار بسبب إطلاق قذائف صاروخيّة في منطقة المطلة، واتّضح بأنّ ذلك كان عن طريق الخطأ".