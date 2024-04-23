غروسي: إيران على بعد "أسابيع وليس أشهر" من الحصول على يورانيوم مخصب كاف لصنع قنبلة نووية

اشار مدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الى انه "أمام إيران أسابيع قليلة، وليس بضعة أشهر للحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية"، معتبرا ان "هذا لا يعني أن طهران تمتلك أو ستمتلك أسلحة نووية في هذه الفترة".

وشدد غروسي على ان "الأهداف النووية الحالية لإيران ليست واضحة ولا يمكن إلا التكهن بها"، معتبرا ان "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعم دائما المحادثات بين إيران وأميركا".