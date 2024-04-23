اشار مدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الى انه "أمام إيران أسابيع قليلة، وليس بضعة أشهر للحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية"، معتبرا ان "هذا لا يعني أن طهران تمتلك أو ستمتلك أسلحة نووية في هذه الفترة".
وشدد غروسي على ان "الأهداف النووية الحالية لإيران ليست واضحة ولا يمكن إلا التكهن بها"، معتبرا ان "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعم دائما المحادثات بين إيران وأميركا".
كانت هذه تفاصيل خبر غروسي: إيران على بعد "أسابيع وليس أشهر" من الحصول على يورانيوم مخصب كاف لصنع قنبلة نووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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