انتخابات جنوب أفريقيا|جاكوب زوما وعضو الكنيست يتقدمان 3-0 في معارك قضائية

ياسر رشاد - القاهرة - أثبت رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما أنه لا يزال لديه سلسلة انتصارات حيث سجل مؤخرا ثلاثية في قاعة المحكمة.

رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما

وللمرة الثالثة في الشهر الماضي، أحبط الرئيس البالغ من العمر 82 عاما محاولات لمنعه، أو منع حزبه الجديد، من خوض الانتخابات العامة في نهاية مايو.

وجاء آخر فوز له، أمس الاثنين في محكمة ديربان العليا، حيث حاول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم إجبار حزبه، أومخونتو ويسويزوي (MK)، على التخلي عن اسمه وشعاره.

هذا لأنه سمي على اسم الجناح المسلح الذي تم حله الآن من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ، والذي قاتل ضد حكم الأقلية البيضاء الذي انتهى بانتخاب البطل المناهض للفصل العنصري نيلسون مانديلا في عام 1994.

جادل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بأن قانون العلامات التجارية قد انتهك وأن استخدام الاسم ، الذي يترجم إلى رمح الأمة ، سيؤدي إلى ارتباك الناخبين في انتخابات مايو القادمة ولم يوافق القاضي على ذلك.

قال بادي هاربر ، مراسل صحيفة Mail and Guardian في جنوب إفريقيا كوازولو ناتال ، لبي بي سي "إنه انتصار كبير لعضو الكنيست سياسيا وماليا كان عليهم أن يبدأوا من جديد إذا خسروا. كان من الممكن أن يشلهم ماليا تماما" .

يضيف: "لقد أطلقوا البيان بشكل أساسي على الإنترنت في نهاية الأسبوع الماضي" ، حول الوثيقة المكونة من صفحتين والتي هي كبيرة في العناوين الرئيسية ورقيقة في التفاصيل هذا يخبرك أنهم لا يملكون المال ، لذا فإن بدء الحملة بشعار مختلف كان سيعيدهم إلى الوراء بشكل كبير."

قرار المحكمة العليا هو ذهب الحملة الانتخابية لعضو الكنيست، مما يسمح للنشطاء بالتبجح بفوزهم، حتى لو قال الحزب الحاكم إنه سيستأنف ضد الحكم.

لكن الحكم يظهر أيضا مدى اعتماد عضو الكنيست على الجاذبية الكاريزمية للسيد زوما، وهو عضو سابق في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي خدم ذات مرة في جناحه المسلح.

ولم تؤثر مزاعم الفساد التي يواجهها لكنه ينفيها على شعبيته الكبيرة في مقاطعة كوازولو ناتال مسقط رأسه.

رفض قاضي المحكمة العليا ماهيندرا شيتي الطلب بشكل أساسي على أساس أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي قد ترك الإجراء القانوني بعد فوات الأوان وكان ينبغي عليه الاتصال بالمحكمة الانتخابية ، وليس المحكمة العليا.

وقال هاربر، إنه تم تسجيل عضو الكنيست كحزب في سبتمبر، ولكن فقط عندما أعلن زوما دعمه في ديسمبر/كانون الأول، استيقظ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على التهديد.

وأشار: "فشل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في اختبار الاستعجال بطلبه للمحكمة العليا ، لقد خلقوا الإلحاح لأنفسهم، هذه مسألة انتخابية ، وليست مسألة علامة تجارية وكان ينبغي التعامل معها من قبل المحكمة الانتخابية."

هذه هي الخسارة الثانية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي ضد MK.

وفي نهاية مارس، رفضت المحكمة الانتخابية حجة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بأن الحزب لم يستوف معايير التسجيل الرسمية.

أضاف هاربر: " محاولات حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لنزع الشرعية عنهم باستخدام المحاكم قد فشلت تماما".

كما ألغت المحكمة الانتخابية الحظر الذي فرضته اللجنة الانتخابية على ترشيح زوما لمقعد برلماني.

يحظر الدستور على الأشخاص شغل مناصب عامة إذا أدينوا بجريمة وحكم عليهم بالسجن لأكثر من 12 شهرا.

وكانت اللجنة الانتخابية قد جادلت بأنه نظرا لأنه حكم على زوما بالسجن لمدة 15 شهرا في عام 2021 لعدم إدلائه بشهادته في تحقيق فساد ، فإنه غير مؤهل.

ولم تقدم المحكمة بعد أسبابا لقرارها، على الرغم من أن زوما قضى ثلاثة أشهر فقط لأسباب صحية وحصل على إعفاء من العقوبة من قبل الرئيس، ويقول محاموه إن ذلك يعني أن عقوبته "ألغيت".

ويتمتع زوما بسجل متقلب عندما يتعلق الأمر بقاعات المحاكم، لذا فإن الأحكام الأخيرة هي نعمة بالنسبة له.

ويبدو أن السلطة القضائية تريد تجنب التدخل، وترك الناخبين ليقرروا مصير الرئيس السابق وحزبه.

كما سيخفف الحكم من التوترات السياسية. عندما ألقي القبض على زوما في عام 2021 بتهمة ازدراء المحكمة، أثار ذلك أعمال شغب مميتة - خاصة في كوازولو ناتال.

قال عضو الكنيست فيسفين ريدي خارج المحكمة:"القانون والله إلى جانب حزب الكنيست. حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أيامك معدودة، لقد هاجمت حزب الكنيست لفترة طويلة جدا".

وقد يكون هذا التوقع بعيد المنال، على الرغم من أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي قد يخسر أغلبيته المطلقة في البرلمان الوطني - حاليا 57٪ - للمرة الأولى منذ 30 عاما، وكذلك في المجلس التشريعي كوازولو ناتال.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين خاب أملهم من أداء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، هناك الكثير من الأحزاب للاختيار من بينها في هذه الانتخابات - ستكون ورقة الاقتراع طويلة.

قد يصطاد عضو الكنيست بعض الأصوات من الأحزاب السياسية الأخرى ، وليس فقط حزب المؤتمر الوطني الأفريقي - ولا سيما من حزب الحرية إنكاثا القومي الزولو (IFP) ، الذي حصل على 3.38٪ من الأصوات على المستوى الوطني في عام 2019 ، ومقاتلي الحرية الاقتصادية (EFF) ، الذي يتمتع بقاعدة دعم شابة وفاز بنسبة 10.8٪ في الانتخابات الأخيرة.

ويبدو أن مواطني جنوب أفريقيا مدللون للاختيار هذه المرة - فبالإضافة إلى الاقتراعات الوطنية والإقليمية المعتادة، من المتوقع أن يدلي الناخبون، لأول مرة، بصوت ثالث يضم مرشحين مستقلين لا ينحازون إلى أحزاب راسخة.

وعند الإعلان عن نية حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الطعن في حكم العلامة التجارية، انتقد أمينه العام فيكيل مبالولا وسائل الإعلام لتركيزها كثيرا على زوما بالنظر إلى اتساع نطاق المعارضة.

كما حذرت المحللة السياسية سانوشا نايدو المقيمة في كيب تاون من أن الضجة الإعلامية حول زوما قد تشوه بيانات الاقتراع.

وتتوقع العديد من استطلاعات الرأي الأخيرة أن يحصل عضو الكنيست على 14٪ على المستوى الوطني - على الرغم من أنه قد يحصل على نسبة أقل بكثير بالنظر إلى أداء أحزاب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي المنشقة الأخرى في الانتخابات السابقة.

وتابعت لبي بي سي: "المشكلة في هذه الانتخابات هي أن الناس يريدون اختناقها في نتيجة يمكن التنبؤ بها ولن يحدث ذلك بهذه الطريقة".

وبالنسبة لزوما، من المرجح أن تستمر إجراءات المحكمة.

وقدمت اللجنة الانتخابية استئنافا عاجلا إلى أعلى محكمة، المحكمة الدستورية، في محاولة لإلغاء حكم المحكمة الانتخابية.

كانت المحكمة الدستورية هي التي أرسلت الرئيس السابق إلى السجن في عام 2021.

يشعر البعض بالقلق من أن هذه البينغ بونج في المحاكم تصرف الانتباه عن القضايا الأكبر التي تواجه جنوب إفريقيا - ارتفاع معدلات البطالة وأزمة تكاليف المعيشة ونقص الكهرباء والعنف الإجرامي.

ومع ذلك، فإن الدراما في قاعة المحكمة حول عضو الكنيست قد استحوذت على جمهور الناخبين.