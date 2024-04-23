يلتقي رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، سفراء دول "​اللجنة الخماسية​"، في هذه الأثناء في عين التينة. في هذا الإطار، أشارت قناة "الجديد"، إلى أنّ "سفيرة الولايات المتّحدة الأميركيّة لدى لبنان ليزا جونسون تغيّبت عن الحضور بداعي السّفر، وحلّت مكانها القائمة بالأعمال في السّفارة الأميركيّة في بيروت".

كانت هذه تفاصيل خبر بري يلتقي سفراء دول "اللجنة الخماسية" في عين التينة بغياب السفيرة الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.