الدفاع التركية: اليونان استضافت جولة جديدة من اجتماعات بناء الثقة

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، أنّ "نظيرتها اليونانيّة استضافت جولة جديدة من اجتماعات بناء الثّقة، حضره سفراء ومسؤولون عسكريّون رفيعو المستوى".

وأوضحت في بيان، أنّ الجانبَين استعرضا الإجراءات المتَّفق عليها سابقًا خلال العام الحالي، وناقشا الخطّة التّنفيذيّة لعام 2025. وأكّدت أنّ "الاجتماع عُقد في أجواء إيجابيّة"، مبيّنًا أنّ الاجتماع المقبل سيُعقد بضيافة الجانب التّركي.

وفي 18 الحالي، أعلنت وزارة الدّفاع التّركيّة استقبالها وفدًا عسكريًّا يونانيًّا في قيادة اللّواء 54 مشاة ميكانيكيـ بولاية أدرنة شمال غربي البلاد، وذلك في إطار "تدابير بناء الثّقة" بين تركيا واليونان.