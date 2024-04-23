هايتي| النظام الصحي على وشك الانهيار

ياسر رشاد - القاهرة - في المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء بورت أو برنس، تتضاءل الأدوية والمعدات المنقذة للحياة أو تنعدم تماما مع إحكام العصابات الوحشية قبضتها على العاصمة وخارجها.

مستشفيات هايتي

وأغلقت العصابات الطرق وأجبرت على إغلاق المطار الدولي الرئيسي في أوائل مارس آذار وشلت العمليات في أكبر ميناء بحري في البلاد حيث لا تزال الحاويات المملوءة بالإمدادات الرئيسية عالقة.

لطالما كان النظام الصحي في هايتي هشا، لكنه الآن على وشك الانهيار التام.

وأجبر العنف العديد من المؤسسات الطبية ومراكز غسيل الكلى على الإغلاق مؤقتا، بما في ذلك أكبر مستشفى عام في هايتي.

واحدة من المؤسسات القليلة التي لا تزال تعمل هي مستشفى جامعة السلام، وتقع جنوب المطار المغلق. وفي الفترة من 29 فبراير إلى 15 أبريل، عالج المستشفى حوالي 200 مريض مصابين بأعيرة نارية، ولا تزال أسرته ممتلئة.

وحتى إذا كان المستشفى يعمل، فإن الطاقم الطبي يتغيب في بعض الأحيان لأن عنف العصابات يندلع يوميا في بورت أو برنس، مما يجبر الأطباء والممرضات على البقاء في منازلهم أو الالتفاف إذا واجهوا طرقا مغلقة يحرسها رجال مدججون بالسلاح.

وقد تركت الفوضى المتصاعدة عددا متزايدا من المرضى المصابين بالسرطان وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وأمراض خطيرة أخرى دون ملاذ يذكر أو معدوم ، كما قامت العصابات بنهب الصيدليات وإضرام النار فيها في منطقة وسط العاصمة.

وفي مستشفى الطوارئ التابع لمنظمة أطباء بلا حدود في سيتي سولاي، اضطر الأطباء إلى خفض استشاراته اليومية من 150 إلى 50 استشارة على الرغم من الحاجة الملحة للرعاية الطبية.

وقد نفدت منظمة أطباء بلا حدود نفسها من العديد من الأدوية المستخدمة لعلاج مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ولا توجد أجهزة استنشاق الربو التي تساعد على منع الهجمات المميتة في أي مكان في العاصمة.

يسمح للجميع بدخول مجمع أطباء بلا حدود، لكن الطاقم الطبي يقوم بفرز الأشخاص الذين سيتم فحصهم لتحديد 50 شخصا.

لن يتم علاج الطفل الذي يعاني من سوء التغذية في المستشفى الذي يعطي الأولوية للصدمات والجروح الناجمة عن طلقات نارية.

في صباح يوم الجمعة ، دخل جان مارك بابتيست البالغ من العمر 51 عاما إلى غرفة الطوارئ بضمادة سميكة ودموية على يده اليمنى.

وقال إن الشرطة في عربة مدرعة أطلقت النار عليه في اليوم السابق، مضيفا أنه لم يكن لديه أي شيء في يده في ذلك الوقت باستثناء قطعة خشب كان يجمعها في منطقة تسيطر عليها العصابات لبيعها على أنها إشعال.