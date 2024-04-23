تداول الراند الجنوب إفريقي على انخفاض مع تراجع أسعار المعادن

ياسر رشاد - القاهرة - انخفض الراند الجنوب إفريقي في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، مع إشارة محللين إلى انخفاض أسعار المعادن كسبب لضعف العملة.

الراند الجنوب إفريقي

في الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، تم تداول الراند عند 19.2400 مقابل الدولار، أضعف بنسبة 0.2٪ من الإغلاق السابق.

كان تداول الدولار في آخر تعاملات أكثر ثباتا بنسبة 0.019٪ مقابل سلة من العملات.

"الحدث الرئيسي في اليومين الماضيين الذي انتقص من الراند كان التراجع الحاد في أسعار الذهب والبلاتين والمعادن الصناعية الأخرى" ، قالت ETM Analytics في مذكرة بحثية.

لامست أسعار الذهب، أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين يوم الثلاثاء، حيث تراجعت مع تراجع المخاوف من تصاعد أزمة الشرق الأوسط وجني الأرباح.

ارتفع المؤشر الرئيسي في جنوب إفريقيا ، الذي يجمع بيانات عن مبيعات السيارات وثقة الأعمال والمعروض النقدي وعوامل أخرى ، بنسبة 1.7٪ على أساس شهري في فبراير ، وفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزي يوم الثلاثاء.

في سوق الأوراق المالية ، أعلى 40 وارتفع المؤشر 0.6 بالمئة بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.5٪ في التعاملات المبكرة.

لم تتغير السندات الحكومية القياسية لجنوب إفريقيا لعام 2030 تقريبا في التعاملات المبكرة ، حيث بلغ العائد 10.760٪.

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين اليوم الثلاثاء في الوقت الذي أدى فيه انحسار المخاوف من تصاعد أزمة الشرق الأوسط إلى جني الأرباح بعد صعود في الآونة الأخيرة.

وانخفض السعر الفوري للذهب 1.2٪ إلى 2298.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0945 بتوقيت جرينتش. لامس الذهب والفضة والبلاديوم أدنى مستوياته منذ 5 أبريل في وقت سابق من الجلسة، في حين سجل البلاتين أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع.



قال أولي هانسن ، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك "إن الارتفاع القوي للذهب منذ أدنى مستوى في منتصف فبراير يواجه حاليا تحديا حيث تعاني السبائك من تصحيح طال انتظاره وعدواني نسبيا ، ولكنه صحي" .

انخفض الذهب بنسبة 2.7٪ يوم الاثنين، وهو أكبر انخفاض له خلال اليوم في 22 شهرا. أدى ارتفاعه في مارس إلى أبريل إلى ارتفاع المعدن الثمين بنحو 400 دولار إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.29 دولارا في 12 أبريل.

التصحيح "سيساعد في تحديد المستوى الحقيقي للطلب الأساسي إلى جانب الزخم وحسابات الأموال المدارة ... وسيقلل من صفقات الشراء إذا تغيرت الصورة الفنية و / أو الأساسية ، "قال هانسن.

من وجهة نظر فنية، فإن المنطقة الرئيسية لدعم الذهب باستخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي تقف حول 2,255-2,260 دولار.

وأضاف هانسن "البقاء فوق هذا المستوى سيرسل إشارة إلى السوق بأن الارتداد ليس سوى تصحيح ضعيف ضمن اتجاه صعودي قوي".

في تطور إيجابي للذهب، شهدت الصناديق المتداولة في بورصة الذهب العالمية المدعومة ماديا تدفقات بقيمة 104 ملايين دولار الأسبوع الماضي، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

وكان هذا أول تدفق أسبوعي صاف منذ نهاية عام 2023 حيث عوض ارتفاع الحيازات في الصناديق المدرجة في أمريكا الشمالية وآسيا التدفقات الخارجة في أوروبا.

تحت ضغط تصحيح الذهب ، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 1.5٪ إلى 26.78 دولار للأوقية. وقال هانسن إنه بعد أن تفوق على الذهب خلال الارتفاع الأخير، فإنه يتعافى الآن بشكل أسرع.

تبلغ نسبة الذهب إلى الفضة 86 أونصة من الفضة إلى أونصة من الذهب مقارنة ب 82.5 في منتصف أبريل.

انخفض البلاتين بنسبة 0.5 ٪ إلى 912.65 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.2 ٪ إلى 996.80 دولار.