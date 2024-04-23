بوشكيان: شعار "صنع في لبنان" سيكون شعارنا في كل المراحل ‏المقبلة

عُقد في المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي لقاء تشاركي تحت عنوان "الصناعة اللبنانية تحديات وآفاق"، مع وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان ورئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد.
وأشار رئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد إلى أنّ "اللقاء كان صناعيا بامتياز تكلمنا خلاله عن التحديات والآفاق للصناعة اللبنانية التي أثبتت منذ زمن أنها الأساس في الإقتصاد اللبناني. إذ لا إقتصاد لبنانيا إن لم تكن الصناعة بعافية وتستطيع أن تُظهِر صورة لبنان وكل ما هو فن وذوق وإبداع في منتجاتنا".
ولفت إلى أنّ "التحديات التي تواجه الصناعة والصناعيين كبيرة"، موضحًا أنّه "تم خلال اللقاء طرح عدة أفكار وسيكون هناك مخرجات لهذا اللقاء".
وأكّد أن "الأمور لن تستقيم إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية وعودة العمل الطبيعي في كل مؤسسات الدولة حتى يتمكن الإقتصاد من التقاط أنفاسه من أجل أن تعود المحركات الإقتصادية إلى الدوران بشكل سليم".
بدوره، قال وزير الصناعة "إنّ نبض لبنان هو صناعته، هو شعار كبير ويشكل اليوم نقطة محورية. الاجتماع الذي حصل اليوم في المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، هو ورشة عمل بدأت بيننا وبين جمعية الصناعيين منذ تسلمنا لمهامنا في وزارة الصناعة. أسسنا لشراكة مميزة بين القطاع العام والخاص، وانطلقنا والآن حان الوقت، كي نضع النقاط على مقترحات لمجموعة مشاكل عانى منها القطاع الصناعي خلال 30 عاما".
وذكر أنّ "هدفنا اليوم وتركيزنا على وضع لبنان على الخارطة الصناعية الإقليمية والدولية، وقد قدم القطاع الخاص مجهودا كبيرا في هذا الاطار، واليوم اصبح دورنا كحكومة ومجلس نواب ومسؤولين ان نرى ما هي المحفزات كي نستطيع حماية الركيزة الأولوية والأساسية في الاقتصاد اللبناني ألا وهي الصناعة، التي هي ايضا الامن والاستقلالية والقوة الاقتصادية لمستقبل اولادنا"، وأكّد أن "شعار صنع في لبنان سيكون شعارنا في كل المراحل المقبلة وان نحب صناعة بلدنا ونفتخر بها".
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