"النشرة": شهيدة و5 جرحى في الغارة الإسرائيلية على حانين حتى الآن وعملية رفع الانقاض متواصلة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن ارتقاء شهيدة و5 جرحى بين صفوف المدنيين إلى الآن في الغارة الإسرائيلية على حانين، فيما تتواصل عملية رفع الانقاض.

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