زيجين تتعاون مع مسبار الكونغو بعد اكتشاف إشعاع في حمل الكوبالت

ياسر رشاد - القاهرة - قالت شركة التعدين الصينية العملاقة زيجين للتعدين، قالت يوم الثلاثاء إنها ستتعاون مع السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد اكتشاف، إشعاع في شحنة كوبالت من منجمها في البلاد وسحبته.

جمهورية الكونغو الديمقراطية

وقالت الشركة إنه تم اكتشاف مستويات إشعاعية أعلى من المعتاد على شحنة كوبالت خلال تفتيش جمركي روتيني في بوتسوانا ، على الرغم من أن الشحنة قد تم اختبارها قبل تصديرها.

وعلقت السلطات الكونغولية رخصة تشغيل منجم كوموس التابع لشركة زيجين بسبب الحادث، الذي يجري التحقيق فيه.

وقال عامل المنجم إن الشحنة أصدرت تقرير تأهيل للكشف عن الإشعاع من قبل اللجنة العامة للطاقة الذرية في الكونغو.

وقالت الشركة إنه في حين اجتاز هيدروكسيد الكوبالت الاختبار المؤهل لوكالة الحماية من الإشعاع في بلد ثالث أثناء النقل ، اكتشفت السلطات في بوتسوانا مستويات الإشعاع فوق المعتاد.

وينقل بعض منتجي الكونغو الكوبالت برا عبر زامبيا وبوتسوانا لتصديره عبر ميناء والفيس باي في ناميبيا.

وقال زيجين: "خلال اختبار التخليص الجمركي في بوتسوانا ، كان هناك مشكلة مشتبه بها في تجاوز الإشعاع، سنتعاون مع مجموعة العمل المشتركة الحكومية للتحقيق في السبب الجذري في أقرب وقت ممكن ، واتخاذ التدابير المناسبة ، وضمان امتثال المنتج."

تمتلك Zijin حصة 72٪ في منجم النحاس والكوبالت COMMUS ، والباقي مملوك لشركة التعدين الحكومية في الكونغو ، Gecamines.

وأنتجت كوموس التي تتخذ من مدينة كولويزي بجنوب الكونغو مقرا لها 129 ألف طن من النحاس ونحو 2200 طن من الكوبالت العام الماضي.

وقالت زيجين إنها أخطرت السلطات الكونغولية بارتفاع مستويات الإشعاع وبدأت سحب الشحنة.

شحنات معدنية من شركة كونغولية للنحاس والكوبالت مملوكة بأغلبية لشركة مجموعة زيجين الصينية للتعدين المحدودة.

بسبب مستويات الإشعاع المرتفعة بشكل مفرط ، حسبما قال وزير المناجم الكونغولي في رسالة اطلعت عليها رويترز أمس الاثنين.

وأبلغت الرسالة، المؤرخة في 12 أبريل، مشروع COMMUS الذي تمتلك فيه Zijin حصة 72٪ أن الوزارة علقت ترخيصها أثناء التحقيق في القضية.

"لقد أبلغت بإعادة شحناتكم التي صدرت، المنتجات المعدنية إلى جنوب أفريقيا على أساس أن محتواها من النشاط الإشعاعي يتجاوز العتبة التنظيمية»، قالت وزيرة المناجم أنطوانيت نسامبا كالامباي في الرسالة.

ولم يرد زيجين على الفور على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني. ولم يتسن الوصول إلى COMMUS للتعليق. ولم توضح الرسالة ما كان في الشحنات.

وأظهرت بيانات الوزارة أن كوموس ، ومقرها بالقرب من مدينة كولويزي بجنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية ، أنتجت 129000 طن من النحاس وحوالي 2200 طن من الكوبالت في عام 2023.

وحدد توجيه داخلي منفصل للوزارة اطلعت عليه رويترز الخطوات التي سيتخذها تحقيقها. ويشمل ذلك التحقق من امتثال COMMUS لإجراءات التصدير وتقييم المخاطر التي قد يشكلها وجود المواد المشعة على سلسلة التصدير.