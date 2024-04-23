ذكر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أنّ "ما يحدث في الجامعات الأميركية لا يغتفر وهو معاداة للسامية ودعم للإرهاب وحماس"، وفق تعبيره.
ولفت إلى أنّه "لا يمكن للحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي بشأن ما يحدث بالجامعات الأمريكية وعليها التدخل".
وشهدت جامعات أميركية تظاهرات حاشدة داعمة لغزة ومنددة للحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول والدعم الأميركي المتواصل لإسرائيل، فيما اعتقلت الشرطة عددًا من الطلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر لابيد: ما يحدث في الجامعات الأميركية لا يغتفر وهو "معاداة للسامية" ودعم لحماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.