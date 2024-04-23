لابيد: ما يحدث في الجامعات الأميركية لا يغتفر وهو "معاداة للسامية" ودعم لحماس

ذكر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أنّ "ما يحدث في الجامعات الأميركية لا يغتفر وهو معاداة للسامية ودعم للإرهاب وحماس"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أنّه "لا يمكن للحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي بشأن ما يحدث بالجامعات الأمريكية وعليها التدخل".

وشهدت جامعات أميركية تظاهرات حاشدة داعمة لغزة ومنددة للحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول والدعم الأميركي المتواصل لإسرائيل، فيما اعتقلت الشرطة عددًا من الطلاب.