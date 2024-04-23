اشكال اعقبه اطلاق نار داخل مخيم البداوي

وقع اشكال داخل مخيم البداوي بين أحد عناصر "فتح الانتفاضة" وعنصر من "الجبهة الديمقراطية" التابع لكتيبة علي ابو الشوق، تطوّر لاحقا إلى اشتباك مسلح وإطلاق نار كثيف بين كلا الجانبين، ما أدى الى تضرر في السيارات والمباني من دون وقوع اصابات في الارواح.
وسادت اجواء من التوتر على خلفية الاشكال حيث سجل انتشار كثيف لعناصر من الأمن الوطني الفلسطيني بالأسلحه الخفيفة والمتوسطة، وذلك لفرض الامن داخل المخيم.
وافيد بأن سبب الاشكال ناتج عن قيام المدعو (ا.ع.و) المحسوب على "فتح الانتفاضة" بمحاولة وضع "كونتينر" بهدف فتحه كافيتريا على حائط المدعو (ع.ص) المحسوب على كتيبة علي ابو الشوق.
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