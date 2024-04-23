هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يتحضر لدخول رفح

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "الجيش الإسرائيلي يتحضر لدخول رفح". ولفتت إلى أن "منظمات إنسانية تقيم مدينة من الخيام بالتعاون مع عدد من الدول"، وسط تحذيرات دولية من المضي في العملية العسكرية في وقت يعيش فيه الفلسطينيون في القطاع كارثة إنسانية جراء الحرب الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول.

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