اتهام الحكومة البريطانية بانتهاك القانون الدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الخطة التي أقرتها الحكومة البريطانية أخيرا بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية. ووافق البرلمان أخيرا على «مشروع قانون سلامة رواندا» (للجوء والهجرة)، بعد نشوب عدد من الخلافات التي أدت إلى حدوث سجال طويل بين مجلسي البرلمان.

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