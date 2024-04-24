وزير الخارجية في الاتحاد السويسري يلتقي مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى وزير الخارجية في الاتحاد السويسري إغناسيو كاسيس، اليوم، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي، الذي يزور العاصمة بيرن حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين الجانبان وسبل تعزيزه وتفعيله في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.