السيسي يشيد بجهود الجيش المصري في دعم ركائز الأمن

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.
جاء ذلك خلال ترؤس السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يأتي في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفق المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي.
وقال المتحدث، في بيان نشرته الرئاسة على صفحتها بموقع فيسبوك، إن الاجتماع تناول أيضاً عدداً من الموضوعات في ضوء ما تشهده الساحتان الدولية والإقليمية من متغيرات، ومدى ارتباط ذلك بالأمن القومي المصري.

