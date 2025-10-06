سعر سهم البحري (4030) يحطم كل المقاومات أمامه – توقعات اليوم – 06-10-2025

قفز سعر سهم شركة أملاك العالمية للتمويل (1182) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح السهم في إيجاد قاع صاعد أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ليستطيع بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 13.04 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 14.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد