الاقتصاد

سعر سهم البحري (4030) يحطم كل المقاومات أمامه – توقعات اليوم – 06-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم البحري (4030) يحطم كل المقاومات أمامه – توقعات اليوم – 06-10-2025 1/2
  • سعر سهم البحري (4030) يحطم كل المقاومات أمامه – توقعات اليوم – 06-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم البحري (4030) يحطم كل المقاومات أمامه – توقعات اليوم – 06-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-05 23:14PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم شركة أملاك العالمية للتمويل (1182) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح السهم في إيجاد قاع صاعد أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ليستطيع بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 13.04 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 14.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا