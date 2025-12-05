«بريدج 2025» تُعلن «أبوظبي للإعلام» شريكاً إعلامياً رسمياً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت قمة «بريدج 2025» – أضخم حدث عالمي في مجالات الإعلام والمحتوى والترفيه – انضمام شركة أبوظبي للإعلام شريكاً إعلامياً رسمياً لدورتها الأولى، في خطوة تعكس شراكة استراتيجية تجمع بين إحدى أبرز المؤسسات الإعلامية الوطنية في المنطقة، ومنصة عالمية تُعيد رسم مستقبل اقتصاد المحتوى.

تقام القمة خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بحضور أكثر من 60 ألف مشارك من 132 دولة، وأكثر من 430 متحدثاً عالمياً، و1200 رئيس تنفيذي، و260 وكالة إعلانية، إلى جانب 150 جهة عارضة ضمن برنامج يتضمن أكثر من 300 جلسة وفعالية تتوزّع على المسارات السبع للقمة، الإعلام، واقتصاد صناعة المحتوى، والفن والموسيقى، والألعاب الإلكترونية، والتقنية، والتسويق، وصناعة الأفلام.

أكد الدكتور جمال الكعبي، نائب رئيس «بريدج»، أن الإعلام الموثوق ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية، مشيراً إلى أنه في عالم يغرق في الضجيج الرقمي، تظل المؤسسات الإعلامية العريقة القادرة على منح الحدث بعده الحقيقي، وترجمته إلى رؤية، وتحويل المعلومة إلى معرفة وإطار شامل يمنح المتلقي القدرة على استيعاب الصورة الكاملة، ومن هذا المنطلق، جاء اختيار شركة «أبوظبي للإعلام» شريكاً إعلامياً رسمياً لقمة «بريدج 2025» اعتماداً على مصداقيتها التي بنتها عبر عقود من العمل المهني.

وقال: «حريصون على ترسيخ الشراكات مع المؤسسات الإعلامية الوطنية الرائدة من أجل ترسيخ منظومة إعلامية قوية ومؤثرة، فتكامل جهود هذه المؤسسات يعكس رؤية استراتيجية تؤكد أن أي قطاع لا يمكن تطويره بشكل مستدام إلا من خلال العمل المشترك البناء، حيث توفّر هذه الشراكات إطاراً متيناً للابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضور الدولة عالمياً، ما يبرز ويعزز قدرة الإمارات على صياغة مستقبل الإعلام والمحتوى عبر مؤسساتها الرائدة».

وأشار إلى أن الشراكة تعكس الدور المحوري للإمارات في صياغة رؤى مشتركة تسرع مستقبل الصناعات الإبداعية، فعندما تلتقي منصة عالمية مثل «بريدج» بمؤسسة وطنية راسخة مثل «أبوظبي للإعلام»، تتحول الحوارات العالمية إلى شراكات وفرص استثمارية حقيقية، مؤكدة قدرة الدولة على بناء منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، المؤسسات الإعلامية الموثوقة، والرؤية الاستراتيجية التي تجعل من الإمارات قلب صناعة المحتوى العالمية.

المبادرات الاستراتيجية

من جانبه، قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام: «إن شراكتنا مع قمة بريدج تعزز التزاماتنا تجاه المساهمة في تطوير المشهد الإعلامي الوطني، وتسليط الضوء على المبادرات الاستراتيجية التي تقودها الدولة نحو ترسيخ مكانتها العالمية منصة رائدة للمحتوى الإعلامي والابداعي، وهو ما ينسجم مع رؤيتنا للريادة في تقديم الخدمة الإعلامية بروح عالمية ومن منطلق الثقافة الوطنية الإماراتية».

وأضاف: «توفر قمة (بريدج 2025) فضاءً عالمياً فريداً يجمع القيادات الدولية وصنّاع القرار والمبدعين تحت سقف واحد لمناقشة الاتجاهات التي تعيد تشكيل مستقبل الإعلام، ونحن حريصون على دعم الحوارات المهنية التي تؤثر في صناعة المحتوى، وإبراز الأفكار والتجارب التي تقدمها القمة للجمهور».