15 مشروعاً لتصفير البيروقراطية في الخدمات نفذته «الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

نفذت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 15 مشروعاً تطويرياً رائداً لتصفير البيروقراطية في منظومة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين بمختلف فئاتهم، وتقديم تجربة خدمات سريعة وذكية للمتعاملين، إضافة إلى موظفي الهيئة، وذلك في إطار الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة: «نجحت الهيئة في إطار خطتها لاستيفاء متطلبات الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، في تنفيذ 15 مشروعاً متنوعاً لتحسين رحلة المتعاملين وتمكينهم من الحصول على الخدمات في أسرع وقت ممكن، وإلغاء الازدواجية في الإجراءات والخدمات، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفق توجه استراتيجي جديد للهيئة يتمثل في الانتقال من مرحلة التميز التشغيلي إلى مرحلة الريادة الاستباقية، والتطور في تقديم الخدمات من آلية «الخدمات المتفرقة» إلى «الباقات المتكاملة»، ومن نموذج «الانتظار» إلى نموذج «الاستباقية».

وأشار إلى أن توجه الباقات المتكاملة يشمل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين منفردة، مثل جمع خدمات الأسرة المواطنة أو المقيمة في باقة واحدة، كما يشمل الخدمات التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وذلك عن طريق الربط الإلكتروني، الأمر الذي يسهل رحلة المتعامل مع تلك الجهات من خلال استرجاع أو استدعاء بيانات المتعامل تلقائياً، كما يدعم آلية عمل تلك الجهات، ويمكنها من رفع مستوى الأداء ومضاعفة معدلات الإنجاز.

بصمة الوجه

وتضم قائمة المشاريع التي قامت الهيئة بتنفيذها خلال الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، مشاريع بصمة الوجه للجهات (UAEKYC)، ومنظومة الجواز الإماراتي الاستباقي.

ريادة وتنافسية

أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن هذه المشاريع التطويرية تسهم في تصفير البيروقراطية في منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين والمقيمين ورواد الأعمال والمستثمرين، مما يعزز ريادة وتنافسية دولة الإمارات في مؤشرات الخدمات الحكومية، وذلك من خلال تقليص رحلة المتعاملين في الإصدار والتجديد، وتقليل نسبة الإرجاع والأخطاء بفضل التدقيق الموحد والمعالجة الاستباقية للطلبات، واختصار الطلبات والإجراءات في طلب واحد، واستدعاء البيانات والفحص الطبي والتبصيم إلكترونياً، وتقديم خدمات سريعة وذكية تعتمد على التكامل الإلكتروني بين الجهات، وتقليل التكلفة التشغيلية والجهد البشري، ومن ثم رفع مستوى رضا المتعاملين وتحسين جودة حياتهم.