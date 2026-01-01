سلطان بن أحمد القاسمي: تعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء والنيابة العامة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، مراسم أداء اليمين القانونية لـ63 من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة في إمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وشملت مراسم أداء اليمين القانونية 59 قاضياً، و4 مستشارين معينين للعمل في المحاكم والنيابة العامة بإمارة الشارقة. وهنّأ سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، القضاة والمستشارين، مؤكداً دور المنظومة القضائية والعدلية في أمن واستقرار المجتمع، وذلك من خلال ترسيخ قيم العدالة والنزاهة، وصون الحقوق العامة والخاصة، مما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء والنيابة العامة.

وشدّد سمو نائب حاكم الشارقة على المسؤولية الكبيرة، التي تقع على عاتق أعضاء السلطة القضائية والنيابية في إمارة الشارقة، لافتاً إلى توفير كافة الإمكانات والوسائل التي توفّر البيئة المستقرة لأداء الأدوار القضائية، والتسهيل على الناس وضمان حقوقهم وعيشهم الكريم.

وأعرب القضاة والمستشارون عن اعتزازهم بالثقة التي أوليت لهم، مؤكدين التزامهم بأداء مهامهم بكل إخلاص وأمانة وصدق.