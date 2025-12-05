بطولة انكلترا: يونايتد يفرّط بالفوز ويتعادل امام وست هام

الرياص - اسماء السيد - لندن : فرّط مانشستر يونايتد بفرصة طرق باب المراكز الأربعة الاولى بعد تعادله أمام ضيفه وست هام 1 1 ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم الخميس.

وبادر يونايتد لانتزاع التقدم عبر البرتغالي ديوغو دالوت (58) قبل أن يفرض الفرنسي سونغوتو ماغاسا التعادل قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وبعدما كان بمقدور فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم التقدم إلى المركز الخامس بفارق الأهداف فقط عن تشلسي (24 نقطة)، اكتفى يونايتد برفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، في حين عزّز وست هام رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر ضمن منطقة الهبوط.

واستعاد أموريم في اللقاء خدمات لاعبه البرازيلي ماتيوس كونيا العائد من الإصابة، لكن يونايتد ظلّ يعاني من ضعف النجاعة التهديفية، إذ واجه دفاعا منظما من وست هام في مستهل اللقاء.

وكاد الهولندي جوشوا سركسيه يمنح أصحاب الأرض التقدم عندما سدد كرة إثر عرضية العاجي أماد ديالو، لكن الكونغولي الديمقراطي آرون فان بيساكا أبعدها من على خط المرمى (29).

وكاد البرتغالي برونو فرنانديش يتابع الكرة المرتدة بعد لحظات لكنها اصطدمت بالقائم الخارجي.

وحاول وست هام الخروج عن حذره عندما هدّد جارود بوين إثر مجهود فردي، مرمى الحارس البلجيكي سيني لامينس إلا أن الأخير كان في المرصاد.

ونجح يونايتد في افتتاح التسجيل عندما سدد دالوت كرة في الزاوية البعيدة من مسافة قريبة بعدما ارتدت كرة البرازيلي كازيميرو إليه، ليحرز هدفه الاول في الدوري منذ أيار/مايو 2024 (58).

وبعد ان اضاع يونايتد العديد من الفرص، عاقبه وست هام بفرض التعادل عندما أبعد المغربي نصير مزراوي كرة في غاية الخطورة إثر ركلة ركنية من على خط المرمى، لكنها عادت إلى ماغاسا الذي تابعها في الشباك (83).