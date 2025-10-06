مقتل 65 فلسطينياً وإصابة 153 في غزة خلال 24 ساعة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس، مقتل 65 فلسطينياً وإصابة 153 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية على الرغم من الدعوات الدولية إلى إيقاف الحرب.

وقالت السلطات في بيان صحفي، إن «حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر عام 2023 ارتفعت إلى 67139 قتيلاً و169583 مصاباً».

وأضافت أن المستشفيات في القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية قتيلين و30 مصاباً من ضحايا قوافل المساعدات، لترتفع حصيلة الضحايا في صفوفهم إلى 2605 قتلى وأكثر من 19124 مصاباً.

وشهدت محافظات القطاع كافة قصفاً جوياً وبرياً وعمليات إطلاق الرصاص الحي على طالبي المساعدات، وهو ما يتنافى مع الدعوات الدولية إلى إيقاف الحرب على غزة.