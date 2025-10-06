سعر سهم الخليج للتدريب (4290) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 06-10-2025

عاود سعر سهم أسمنت الجوف (3091) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير بعد اختراقه في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من استقرار المسار الإيجابي خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود لسعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 6.39 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 8.13 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد