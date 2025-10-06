شاهد بالصور.. بعبارة “تمهيدي” الفنانة مروة الدولية تسخر من فريق المريخ بعد الوداع المبكر وجمهور الهلال يعلق: (الدولة حقتنا وأي جميل هلالابي)

نشرت الفنانة السودانية, الضجة مروة الدولية, تدوينة ساخرة أرفقت معها صورة لها من إحدى حفلاتها الأخيرة وذلك عبر حسابها معجبيها على فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنانة الملقبة بــ”الدولة”, كتبت عقب نهاية مباراة المريخ السوداني, وسانت لوبوبو الكنغولي, التي شهدت وداع المريخ للبطولة الأفريقية, من الدور التمهيدي. وأكتفت الدولية, بعبارة سخرت فيها من وداع المريخ, وكتبت “تمهيدي”, مع إيموشن ضاحك, وهو الأمر الذي أسعد جمهور الند التقليدي الهلال, حيث كتب أحدهم: (الدولة حقتنا وأي جميل هلالابي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

