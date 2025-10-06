الاقتصاد

سعر سهم أسمنت الجوف (3091) يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 06-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم أسمنت الجوف (3091) يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 06-10-2025 1/2
  • سعر سهم أسمنت الجوف (3091) يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 06-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم أسمنت الجوف (3091) يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 06-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-05 23:14PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عاود سعر سهم أسمنت الجوف (3091) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير بعد اختراقه في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من استقرار المسار الإيجابي خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود لسعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 6.39 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 8.13 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا