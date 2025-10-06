شاهدوا شقيقة الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان 2025 كلوي خليفة..بدت تشبهها كثيرًا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 02:08 صباحاً - شاركت نانسي خليفة شقيقة الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان للعام 2025 كلوي خليفة عبر حسابها على إنستغرام مجموعة من الصور العائلية التي تجمعها بشقيقتها كلوي خليفة من حفل ملكة جمال لبنان الذي أقامته وبثته المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال LBCI برعاية وزارة السياحية اللبنانية في Isol Arena Studio وقدمته هيلدا خليفة وأحيته النجمة نانسي عجرم. وقد توجت بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان فيما حلت كلوي خليفة الوصيفة الأولى. وتم اختيار كارلا دحداح الوصيفة الثانية، وياسمينا حلبي الوصيفة الثالثة وسارة سماحة الوصيفة الرابعة. وكان لافتًا حضور ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوتشاتا إلى لبنان للمشاركة ضمن لجنة التحكيم.

نانسي خليفة تهنىء شقيقتها كلوي خليفة

هنأت عارضة الأزياء نانسي خليفة شقيقتها كلوي خليفة بفوزها بلقب الوصيفة الأولى لـ ملكة جمال لبنان للعام 2025، وذلك من خلال نشر صور عبر حسابها على إنستغرام، جمعتها بشقيقتها بعد انتهاء حفل ملكة جمال لبنان، وبدت نانسي خليفة تحمل شبهًا كبيرًا بشقيقتها كلوي خليفة حيث لا تقلّ جمالًا عنها. فهما متشابتهان لدرجة كبيرة لناحية ملامح الوجه والشعر الأسود الطويل الناعم ومقاييس الجسد. ارتدت نانسي خليفة في الحفل فستانًا من الساتان باللون البنفسجي. ونشرت العديد من الصور مع شقيقتها وهي تهنئها وتقبّلها وتحتضنها سعيدة بفوزها بلقب الوصيفة الأولى. كذلك نشرت نانسي خليفة صورة من الحفل تضم العائلة كلها مع كلوي. وعلقت نانسي خليفة على الصور معبّرة بسعادة عن فوز شقيقتها باللقب وفخرها بها وأنها تستحق الفوز بجدارة بسبب مؤهلاتها مثنية على جمالها من الداخل والخارج وأنها تستحق أن تكون ملكة جمال لبنان وعبّرت عن حبها الكبير لها بأنها محظوظة لأنها شقيقتها قائلة: "بعدني لهلأ مش مصدّقة قدّي كانت ليلة مبارح حلوة بمسابقة جمال لبنان 2025 ما في كلمات بتوصف فخري فيكي يا أختي! وصيفة أولى عن جد استحقّيتيها، مش بالحظ، بس بجمالك، برقيّك، وبشغلك على حالك بلا أي مساعدة، بلا أي واسطة .. بس بإصرارك وتعبك. وانتِ عن جد بتستاهلي تكوني ملكة جمال لبنان، لأن جمالِك طبيعي من برّة ومن جوّة انتي ملكة بنظرنا، بنظر لبنان، وحتى برّات لبنان فخورة فيكي قدّ الدنيا، ومحظوظة إنك أختي".

كلوي خليفة توجه رسالة إلى المرأة

وكانت كلوي خليفة اختيرت ضمن المشتركات الثمانية اللواتي تأهلن للمرحلة النصف النهائية من مسابقة ملكة جمال لبنان. وقد خضعن لأسئلة لجنة التحكيم. كلوي خليفة وردًا على سؤال عضو لجنة التحكيم عارضة الأزياء ريم السعيدي "كل امرأة تحت الأضواء تتعرض للانتقادات تخلق منها لحظات قوة وتطور، ما الانتقادات التي تعرضت لها وقمت بتحويلها لنقاط قوة في حياتك، أجابت: "مررت بالكثير من الانتقادات في حياتي أبرزها ما أحتفظ به من ذكريات عن تعرضي في المدرسة للانتقادات أنني طويلة القامة جدًا. وكنت أخجل وكنت أخبىء نفسي. ولكن عندما كبرت عرفت أن هذا الأمر ليس بشعًا على الإطلاق إنما على العكس. فأنا عملي اليوم يستند على طولي. وأنا موجودة الآن في الحفل بسبب طولي. وهذا الأمر صنعت منه قوة لي وخلقت نفسي منه. ولم أعد أخجل منه ولا أدع شيئًا ينال من عزيمتي أو أحدًا يؤثر عليّ". وفي الحفل وجهت كلوي خليفة رسالة للمرأة أن تتحلى بالقوة وعدم الاستسلام قائلة:" وأحب أن أقول لكل فتاة أنت قوية ولا تستسلمي واعرفي قيمة نفسك والقوة الموجودة بقلبك، لأن هي التي تبرزك في الحياة".

