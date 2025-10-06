مخابرات مصر تفرض طوقاً أمنياً على وفد حماس

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: بدأت حماس بجمع رفات الأسرى الإسرائيليين، وتنفي الحركة موافقتها على نزع السلاح تدريجياً، كما أن وفد حماس في القاهرة، وعلى رأسه خليل الحية يحظى باجراءات أمنية غير مسبوقة بواسطة جهاز المخابرات العامة المصرية.

وذكرت تقارير أن حماس طلبت أيضًا، عبر وسطاء مصريين، من جيش الدفاع الإسرائيلي وقف الغارات الجوية في قطاع غزة حتى تتمكن من إكمال المهمة.

ونفى مسؤول المكتب السياسي لحركة حماس محمود المرداوي، التقارير السابقة التي تحدثت عن التزام الحركة بنزع سلاحها مستقبلا تحت إشراف دولي، وذلك في بيان صدر مساء الأحد. ووصف المرداوي هذه الادعاءات بأنها "مفبركة" و"لا أساس لها من الصحة"، وتهدف إلى "تشويه موقف الحركة وتضليل الرأي العام".

بدوره قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لصحيفة الشرق الأوسط مساء الأحد إن مسألة نزع سلاح حماس "قضية فلسطينية سيتم التعامل معها في الإطار الفلسطيني".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال مصدر في حركة حماس لقناة العربية إن المنظمة بدأت في جمع رفات رهائن إسرائيليين متوفين لتسليمها إلى إسرائيل. وأوضح المصدر، الذي زعم أيضاً أن حماس أبدت استعدادها لنزع سلاحها في نهاية المطاف، أن إعادة الرفات قد تستغرق بعض الوقت، لكن تسليم الرهائن الأحياء سيتم على مرحلة واحدة.

ونقلت قناة العربية عن المصدر قوله إن المفاوضات "السريعة والمكثفة" "تصب في مصلحة حماس".

الحية في القاهرة وسط حراسة أمنية مشددة

وفي سياق منفصل، من المقرر أن يصل المسؤول الكبير في حركة حماس خليل الحية إلى القاهرة مساء الأحد استعدادا لمفاوضات وقف إطلاق النار المقبلة بين حماس وإسرائيل، بحسب صحيفة العربي الجديد القطرية التي تتخذ من لندن مقرا لها .

وفي رده على ذلك، أكد مصدر مصري للصحيفة أن جهاز المخابرات العامة المصري فرض إجراءات أمنية مشددة على حركة ومكان وجود وفد حماس.

وتشمل الإجراءات، بحسب ما ذكرت صحيفة العربي، تشديد الأمن على أعضاء الوفد، و"وضع أنظمة تشويش حول مسار الوفد وأماكن اجتماعاته في القاهرة " .

إسرائيل تستعد لمفاوضات القاهرة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، أن الأخير وجه وفد التفاوض الإسرائيلي بشأن الأسرى، برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، بالتوجه إلى القاهرة لإجراء محادثات. ومن المقرر أن تجري المفاوضات يوم الاثنين.