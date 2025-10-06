سعر النفط الخام يقفز ارتفاعاً – توقعات اليوم – 06-10-2025

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، يأتي هذا التراجع مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يقلص من فرص تعافي الزوج في المدى القريب.

كما نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، إلى جانب توارد الإشارات السلبية منها، ما يؤكد ضعف الزخم الإيجابي الحالي ويزيد من احتمالات استمرار التراجع في الفترة القادمة.

