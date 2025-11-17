سعر سهم إكسترا (4003) يجني أرباحه – توقعات اليوم – 17-11-2025

تراجع سعر سهم الشركة المتحدة للإلكترونيات (4003) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على الصعود من جديد، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لوجود ضغط ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 90.50 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 95.55 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد