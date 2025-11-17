الاقتصاد

سعر سهم إكسترا (4003) يجني أرباحه – توقعات اليوم – 17-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-11-17 00:41AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم الشركة المتحدة للإلكترونيات (4003) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على الصعود من جديد، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لوجود ضغط ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 90.50 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 95.55 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

