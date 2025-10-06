سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 06-10-2025

قفز سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متخطياً مستوى المقاومة المحوري 3,900$ للمرة الأولى في تاريخه، في إشارة إلى قوة الزخم الصاعد واستمرار سيطرة المشترين على الحركة السعرية، ويأتي هذا الصعود مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يشكل دعماً ديناميكياً يحافظ على استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يشير إلى استمرار الزخم الإيجابي على المدى القريب، والذي يعزز من تمديد مكاسبه على المدى القريب.

