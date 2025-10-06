سوريا تفتح صفحة سياسية جديدة بانتخابات برلمانية

تدخل سورية مرحلة سياسية جديدة بإجراء انتخابات برلمانية تُعد الأولى منذ التحول السياسي الأخير، في خطوة وصفتها السلطات بأنها «تأكيد على استقرار البلاد وبدء مسار ديمقراطي منظم»، وسط رقابة قضائية وأمنية مشددة لتأمين مراكز الاقتراع وضمان سير العملية في أجواء هادئة ومنضبطة.

تنظيم دقيق

وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن وحداتها باشرت منذ ساعات الصباح الأولى انتشارًا أمنيًا مكثفًا في جميع المحافظات لتأمين مراكز الاقتراع خلال انتخابات مجلس الشعب في دورته الجديدة لعام 2025.

وأوضحت الوزارة عبر منصة (X) أن الخطة الأمنية نُفذت بالتنسيق مع الجهات القضائية والإدارية، وشملت تنظيم حركة المواطنين والمواصلات وتوفير بيئة آمنة للناخبين، مؤكدة عدم تسجيل أي خروقات خلال عملية التصويت.

وأكد مصدر من الوزارة أن «جميع الإجراءات تأتي في إطار حماية المواطنين وضمان شفافية الانتخابات وممارسة الحق الدستوري بحرية ومسؤولية».

الشرع.. من الحرب إلى البناء

وزار الرئيس السوري، أحمد الشرع، مركز المكتبة الوطنية بدمشق للاطلاع على سير الاقتراع، مشيدًا بانتقال البلاد من مرحلة الحرب والفوضى إلى الاستقرار السياسي، وقال إن «السوريين اليوم يختارون ممثليهم في أجواء هادئة تعكس إرادتهم في إعادة بناء مؤسسات الدولة»، مضيفًا أن البرلمان الجديد سيقر عددًا من القوانين العالقة تمهيدًا لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.

آلية جديدة

وبحسب الإعلان الدستوري المؤقت، فإن ولاية البرلمان الجديد تمتد ثلاثين شهرًا قابلة للتجديد، وتُنتخب ثلثا مقاعد المجلس (210 مقاعد)، عبر هيئات انتخابية مناطقية تشكلت بإشراف اللجنة العليا، بينما يعين الرئيس الشرع الثلث المتبقي.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت تأجيل التصويت في محافظات السويداء والرقة والحسكة بسبب ظروف أمنية خاصة، فيما تنافس 1578 مرشحًا على المقاعد، من بينهم مرشحون يمثلون مختلف المكونات الاجتماعية والطائفية في البلاد.

انتخابات انتقالية

وتُعد هذه الانتخابات الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السابق، بشار الأسد، وتشكل جزءًا من العملية الانتقالية التي تمر بها البلاد بعد أكثر من عقد من النزاع.

وشهدت مراكز الاقتراع انتشارًا واسعًا لقوات الأمن، في حين تولت الهيئات الانتخابية المحلية اختيار الأعضاء ضمن آلية مغلقة تضمن فرز الأصوات بحضور المرشحين والمراقبين.

وجهات نظر

وفي دمشق، عبّر عدد من المشاركين عن ارتياحهم لسير العملية الانتخابية، معتبرين أنها تحمل مؤشرات على انفتاح سياسي تدريجي. وقالت الطبيبة، لينا دعبول، وهي عضوة في الهيئة الانتخابية: «وافقت على المشاركة بعد إدراكي أن دوري يتصل بمسؤولية وطنية، ووجدت أن هناك قدرًا من الحرية والنقاش الحقيقي بين المرشحين لم نعهده سابقًا».